В Україні цього року може спостерігатися дефіцит овочів. Через російську окупацію південних областей України наші фермери не можуть вивезти звідти свій урожай. Таким чином, ранніх овочів та фруктів на прилавках мало, і вони досить дорогі.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей. юа.

Справа в тому, що більша частина продукції раннього врожаю вирощувалась у Херсонській та Запорізькій областях. Наразі поставити продукцію на підконтрольну територію фермери не можуть. Йдеться в першу чергу про капусту, молоду цибулю, моркву, буряк, а також ранні тепличні помідори та огірки.

Проте на підконтрольних територіях фермери також вирощують овочі, тому влітку без урожаю українці не залишаться. Просто він буде меншим. Тепличних овочів цього року буде у продажу набагато менше, ніж минулого року. Українцям доведеться дочекатися ґрунтових помідорів, огірків, та всього іншого.

Якщо південні області до липня не будуть звільнені, то помідори там залишаться гнити. Те саме відбувається зараз із полуницею та черешнею. Частину врожаю окупанти забирають у фермерів і вивозять до Росії, решта ягод просто пропаде, адже реалізувати їх неможливо.

За словами аналітиків, овочі цього літа подорожчають на 10-15%, у порівнянні з минулим роком. Більше вирости цінам не дадуть вирости селяни, які вирощують овочі на своїх присадибних ділянках. Вони компенсують відсутність поставок з окупованих територій.

“Для українського ринку характерна висока частка виробництва овочів та фруктів на присадибних ділянках, завдяки цьому зростання цін не буде таким відчутним, бо не очікується великого дефіциту. Винятком можуть стати лише деякі категорії овочів, наприклад солодкий перець чи баштанні культури, які не вдасться замінити, вирощуючи в інших регіонах України”, зазначила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

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