В Україні можуть знову запровадити податки на бензин та дизельне паливо

В Україні, яка понад два місяці бореться з російськими окупантами, можуть знову запровадити податки на бензин та дизельне пальне

В Україні можуть знову запровадити акциз та ПДВ у розмірі 20% на бензин та дизельне паливо. Відповідний законопроект №7311 уже зареєстрували у Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автори законопроекту кажуть, що скасування акцизу та зниження ПДВ до 7% призвели до суттєвого зниження грошових надходжень до державного бюджету, що є неприпустимим під час війни з російськими окупантами. Якщо знову запровадити раніше скасовані податки та збори, то це наповнить держбюджет та забезпечить нормальну роботу української економіки.

Якщо законопроект №7311 затвердять, то це призведе до зростання цін на пальне. На скільки конкретно – поки що прогнозувати складно.

Тим часом, Україна вже зіткнулася з нестачею палива. Російські окупанти продовжують обстрілювати нафтобази, нафтопереробні заводи та залізничну інфраструктуру. До проблем із логістикою слід додати й проблеми з пошуком постачальників палива на Заході.

Українські підприємства домовляються з європейськими компаніями щодо постачання палива. У ЗМІ була інформація, що до нашої країни привезли першу партію бензину з Німеччини.

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