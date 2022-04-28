Під Мелітополем «самоліквідувався» міст, через який орки постачали зброю і паливо з Криму

Під Мелітополем у Запорізькій області «самоліквідувався» міст, який окупанти використовували для постачання зброї і палива з Криму на материкову Україну. Про це повідомив український офіцер Анатолій Штирлиць у своєму Телеграм-каналі, передає NNS.

Сьогодні зранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Рашисти знайте що ми всюди! – написав Анатолій Штирлиць.

Знищений міст був дуже важливим для росіян. Місцеві мешканці кажуть, що зараз у окупантів почалася паніка. Вони схвильовані і перевіряють кожне авто, кожен мотоцикл і велосипед. Шукають партизан… Але ж вони, – партизани, всюди…

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі загадкового гинуть російські солдати. Вже близько 100 окупантів знищили невідомі. «Спецоперації» відбуваються переважно у нічний час доби.

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