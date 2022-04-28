В Україні можуть збільшити військовий збір на час війни з РФ

В Україні можуть з 1,5 до 3% збільшити військовий збір на час війни з російськими окупантами. Відповідний законопроект №7311 уже зареєстрували у Верховній Раді

Проект закону пропонує також на час війни звільнити від сплати військового збору правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС тощо. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, пропонується також повернути платне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, відновити строки подання звітності.

Автори законопроекту вважають, що ці заходи дозволять забезпечити нормальну роботу української економіки та наповнення державного бюджету під час війни із російськими окупантами.

Наразі цей проект закону перебуває на розгляді профільного парламентського фінансового комітету. Але це формальність, оскільки його голова Данило Гетьманцев є одним із авторів цього законопроекту.

Нагадаємо, військовий збір для фізичних осіб у розмірі 1,5% запровадили у 2014 році. Він діє і зараз. Гроші, отримані з цього податку, надходять на потреби Збройних сил України.

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