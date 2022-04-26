Якій категорії чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон під час війни

В Україні, як відомо, під час війни заборонено чоловікам призовного віку виїжджати за кордон, із деякими винятками. Якій категорії чоловіків можуть дозволити виїжджати з України

Європейська бізнес асоціація запропонувала уряду розширити винятки та дозволити виїжджати чоловікам для бізнес-цілей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Асоціація виходить з того, що під час війни з російськими окупантами в Україні дуже важливого значення набуває відновлення та розвиток промисловості, виробництва, бізнесу. Але для цього потрібні прямі переговори із західними партнерами, адже онлайн не всі питання можна вирішити.

Тому Асоціація запропонувала уряду дозволити короткострокові відрядження чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану. Наголошується, що йдеться лише про короткострокові поїздки для ділових цілей.

Як на цю пропозицію підприємців відреагував Кабінет Міністрів – поки що не відомо.

Нагадаємо, під час військового стану виїзд з України дозволено лише тим чоловікам призовного віку, які не можуть служити у Збройних силах чи Силах територіальної оборони за станом здоров’я, які мають від трьох дітей тощо.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон