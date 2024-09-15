В Україні діють нові вікові обмеження для водіїв – що треба знати

В Україні запровадили нові вікові обмеження для водіїв. В МВС пояснили, хто не зможе сісти за кермо транспортного засобу.

В Україні діють чіткі правила щодо того, хто і в якому віці може керувати різними видами транспорту.

Про це знову нагадали в МВС , наголосивши, що це важливо для безпеки на дорогах. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Головний сервісний центр МВС розповів у Телеграмі, навіщо потрібні такі обмеження. Там зазначають, що вони допомагають зменшити небезпеку аварій та захистити всіх, хто користується дорогами. Багато країн також використовують схожі правила.

В Україні діють нові вікові обмеження для водіїв:

З 16 років можна отримати права на мотоцикли та скутери (категорія “А” та “А1”). Але іспит з теорії можна скласти лише у 18 років, хоча вчитися дозволяють і раніше.

У 18 років відкривається більше можливостей. Можна водити легковики (категорія “В”), невеликі вантажівки до 7,5 тонн (категорія “С”) та квадроцикли.

З 19 років дозволяють керувати машинами з важкими причепами. Це стосується легкових авто з причепом понад 750 кг (категорія “ВЕ”) та вантажівок з причепами (категорія “СЕ”).

Найвищий вік потрібен для водіння автобусів та маршруток – 21 рік. Це категорія “D” для транспорту, де понад 8 пасажирів.

Такі правила допомагають переконатися, що за кермом будуть люди, які досить дорослі та відповідальні. Вони краще впораються із скрутними та складними ситуаціями на дорозі.

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