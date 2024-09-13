На заокругленій ділянці перетнув суцільну лінію: смертельна ДТП на Івано-Франківщині забрала 2 життя

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині забрала 2 життя. Ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомили у поліції, передають «Новини України – НСН».

Двоє людей загинуло, ще четверо травмувались у результаті ДТП на Івано-Франківщині: поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині – подробиці

12 вересня близько 8:45 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Пістинь, Косівської громади. Керманич та пасажир загинули на місці аварії, ще чотирьох пасажирів госпіталізовано.

На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти – криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили, відбулося зіткнення між вантажним автомобілем MAN та автомобілем «Рено Трафік».

Як встановили слідчі, на автодорозі Р-24, сполученням «Татарів-Кам’янець-Подільський», водій автомобіля «Рено Трафік», 1956 року народження, на заокругленій ділянці дороги перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки. Надалі виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «MАН», яким керував 52-річний керманич.

У результаті аварії водій та 72-річний пасажир «Рено Трафік» від отриманих травм загинули на місці пригоди. Чотирьох пасажирів вищевказаного транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Йдеться про мешканців Космача, Косівського району 1958, 1962, 1958 та 1989 років народження.

Керманич вантажівки тверезий.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Слідчі призначили ряд експертиз.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху. Необхідно бути обережним на дорогах, відмовтесь від ризикованих маневрувань. Обов’язково знижуйте швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Пам’ятайте: безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху.

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