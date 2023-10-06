Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500-2500 грн
Це передбачено постановою Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року №60. Про це розповідає НСН.
Постановою встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:
- для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;
- для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,
В Україні деяким категоріям збільшили мінімальний розмір допомоги по безробіттю
- для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.
- для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо.
Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:
- для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.
- для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.
Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ поки що не опублікований.
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