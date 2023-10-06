Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500-2500 грн

Це передбачено постановою Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року №60. Про це розповідає НСН.

Постановою встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:

для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,

В Україні деяким категоріям збільшили мінімальний розмір допомоги по безробіттю

для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо.

Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:

для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.

для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ поки що не опублікований.

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