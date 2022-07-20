В поїздах Укрзалізниці впровадили новий сервіс – про що мова і яка ціна

В пасажирських поїздах Укрзалізниці почали продавати морозиво. Поки, щоправда, у тестовому режимі. Яке саме морозиво можна купити і яка ціна смаколика

Яким морозивом можна поласувати і скільки коштує смаколик NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Яке морозиво продають у поїздах

Як розповіли у прес-службі УЗ, минулого тижня пасажири поїздів №86/85 Львів – Запоріжжя та №26/236-25/235 Одеса – Яремче/Чернівці “отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час прямування поїзда”.

На сьогодні на вибір пасажирам доступно поки три позиції морозива. Вартість смаколика стартує від 20 гривень. Придбати його можна у провідників.

Цікаво, що найбільш затребуваним серед пасажирів виявилось морозиво “Каштан”.

Що думають українці про новий сервіс?

В мережі до такого нововведення поставилися неоднозначно.

Одні пасажири вважають, що це “не на часі”.

Краще б ви зробили нормальний розклад деяких потягів

Краще почніть збирати кошти на встановлення кондиціонерів і вакуумних туалетів, бо їсти морозиво у бані з туалетним душком – то таке собі задоволення…

Чому УЗ не забезпечує всі потяги холодильниками? Навіть поїздні бригади не мають змогу зберігати харчові продукти, а тут ще продаж морозива. Виходить якесь божевілля.

А інші – підтримують ініціативу УЗ. Але при цьому просять, щоб була змога купувати ще й морозиво у стаканчику, щоб не виникало ситуацій, що “морозиво з’їли, а паличку – за батарею”.

Гарне діло! Особливо в таку спеку так класно їхати потягом, дивитися на чудові краєвиди України та насолоджуватися “Хрещатиком”.

Чудова ідея. Бо не на кожній станції ти можеш збігати і купити, якщо хочеться. І вода має бути у провідників не за всі гроші світу.

Ще б кава була зернова у всіх вагонах – ціни б вам не було!

Додамо, що морозиво у поїздах коштує приблизно так само, як і у звичайних українських крамницях.

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