На що слід звернути увагу при виборі морозива для дитини

Морозиво – найулюбленіший десерт усіх дітей. На що треба звернути увагу при виборі морозива

Не усе морозиво корисне, адже воно може містити хімічні додатки та провокувати харчові розлади. Як вибрати морозиво дитині, повідомляє нутриціологиня Анастасія Голобородько в Instagram. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

Експерт розповіла, на що треба звернути увагу на етикетці під час вибору морозива для дитини.

Яким має бути ідеальне морозиво

Формула морозива, яке не нашкодить здоров’ю: незбиране молоко, вершки, цукор, ваніль і як додатки свіжі фрукти та ягоди.

Важливо, що у складі натурального морозива не має бути рослинних жирів, а тільки молочні чи якісні.

Як відомо, у магазині ідеальне морозиво знайти складно. Тому потрібно звернути увагу на те, яка хімічна начинка у цього продукту.

Необхідно запам’ятати, що чим менше в морозиві додатків, барвників та ароматизаторів, тим якісніший десерт.

Експерт каже, що у морозиві надзвичайно важлива якість та доза складових, адже саме тоді жодної шкоди від нього не буде.

Найбільшим обманом є продукт з позначкою “без цукру”. У такому морозиві є цілий ряд цукрозамінників, які викликають харчові розлади.

Тому краще обрати морозиво зі звичайним цукром або зробити смаколик власноруч.

Морозиво зі смаками та посипками

Такий десерт з різними смаками та посипками містить вищі рівні цукру та значно більшу кількість консервантів, стабілізаторів, ароматизаторів, які становлять реальну загрозу для здоров’я.

Нутриціолог розповіла, що після досліджень онкології на тваринах виявлено взаємозв’язок цієї хвороби з багатьма ароматизаторами у харчових продуктах.

Також ароматизоване кольорове морозиво часто містить штучні харчові барвники:

червоний №3 (еритрозин);

синій №2 (індигокармін).

Стандарти на морозиво в Україні

Молочне (з вмістом жиру від 0,5-7,5 %), вершкове морозиво (8,0-11,5 %), і пломбір (12,0-20,0 %). Зроблено на основі молока та в складі немає жодних рослинних жирів (пальмової або кокосової олій, маргаринів, кулінарних жирів тощо). Таке морозиво є кращим вибором;

Морозиво з комбінованим складом. Молочні жири замінюють трешовими рослинними (або іншими замінниками молочного жиру).

“Таке морозиво “видає” себе водянистістю, швидко тане. Зазвичай, це поганий склад. Але і веган опції кокосового, горіхового морозива тут, вони – ок”, – зазначає фахівець.

Також плодово-ягідне морозиво, заморожений сік – ці продукти виготовлені на основі цукрового сиропу, барвників, концентрату та ароматизаторів. До того ж вони часто містить багато цукру.

В Україні виявлено фальсифікат морозива: як відрізнити натуральний продукт від підробки