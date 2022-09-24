В якому випадку виїзд чоловіків за кордон неможливий за будь яких умов

В умовах воєнного стану виїзд чоловіків за кордон є неможливим для переважної більшості сильної статі, однак є деякі виключення. Проте, навіть за умов наявності усіх дозвільних документів, деяким чоловікам усе ж можуть відмовити у праві перетнути кордон та виїхати за межі України

Про це наголосили у Державній прикордонній службі України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Однією з найбільш вагомих причин для відмови громадянину у виїзді за кордон є наявність фінансових боргів. Таким чином, чоловіків-боржників не випустять за межі країни навіть якщо у них на руках будуть усі необхідні дозвільні документи. Борги при цьому можуть бути різного характеру. Найчастіше зустрічається несплата чоловіком аліментів. Крім цього підставою для відмови у виїзді за кордон можуть бути борги перед банками або іншими фінансовими установами, відкриті судові провадження та інші фінансові обтяження.

У Держприкордонслужбі пропонують усім чоловікам, яким потрібно виїхати за межі України з тих чи інших причин, перевіряти себе на наявність подібних підстав для відмови. Перевірку можна здійснити декількома способами:

1. Відправте запит на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Зразок такої заяви можна знайти на офіційному сайті за такою адресою: https://dpsu.gov.ua/ua/zayava-stosovno-mozhlivogo-isnuvannya-vidnosno-osobi-timchasovogo-obmezhennya-na-pravo-viizdu-za-mezhi-ukraini/

2. Можна перевірити себе на предмет перебування в “Єдиному реєстрі боржників” (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors) самостійно. Це можна зробити на сайті Міністерства юстиції України. Для цього введіть у форму своє повне ім’я, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також оберіть категорію стягнення боргу.

Кому ще з чоловіків дозволили виїзд за кордон, яка умова