Кому ще з чоловіків дозволили виїзд за кордон, яка умова

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

Рішення уряду стосується моряків. Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegam.

“Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування”, – написав він.

За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Як зазначив Шмигаль, Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.

“Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету”, – додав прем’єр.

Раніше повідомлялось, що ФОПам та найманим працівникам дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави у 200 тисяч гривень, але лише на 7 днів.

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