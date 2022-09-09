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Уряд переглянув обчислення вислуги років та виплати пенсій для військовослужбовців

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Кабмин пересмотрел начисление пенсии военнымн

Сьогодні на засіданні Уряд переглянув обчислення вислуги років та виплати пенсій для військовослужбовців. Зокрема, переглянуто назви і види військових звань, на яких поширюється затверджена постанова

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

Уряд переглянув обчислення вислуги років та виплати пенсій для військовослужбовців

«Приведено постанову КМУ «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб» від 17.07.1992 № 393 у відповідність до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ у зв’язку з внесенням до нього змін Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15.02.2022 № 2040-ІХ. Зокрема, переглянуто застосування назв і видів військових звань військовослужбовців, на яких поширюється дія Закону № 2262-ХІІ», – йдеться в повідомленні..

У Пенсійному фонді України розповіли, що після звільнення зі служби пенсії військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби.

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