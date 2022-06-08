Сім’ї військовополонених мають право на виплати – як отримати фінансову допомогу

Члени сім’ї військовополонених, або тих, які “зникли безвісти”, мають право на виплати від держави. Хто саме може претендувати на фінансову допомогу від держави, та як її отримати у воєнний час

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвіснти зниклими, зберігаються виплати у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошових коштів види фінансового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років. Усі ці виплати можуть одержувати їхні родичі.

Для цього потрібно звернутися із заявою на ім’я командира військової частини із пакетом необхідних документів:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (знаходження);

довідка про реєстрацію місця проживання (знаходження) членів сім’ї (за відсутності такої інформації у паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Начальник військової частини розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення про виплату або відмову у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику у письмовій формі.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

До одержувачів відносяться дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем. Також на виплати можуть претендувати у другій черзі законні представники (опікуни, піклувальники) або усиновителі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від віку) військовослужбовця та особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (дружина) та дітей).

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей провадиться до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручники, або у разі офіційно оголошеним його зниклим безвісти.

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

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