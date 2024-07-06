Компанія Укрзалізниця продовжує забезпечувати військовослужбовців місцями в поїздах при потребі термінових поїздок. Розширено перелік поїздів, які військові можуть забронювати терміново.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на “Укрзалізницю“.

“Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів”, – повідомили в компанії.

Водночас в Укрзалізниці зазначили, що оскільки в пріоритеті забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, вони адаптують “горизонт” бронювання квитків.

“З 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу – до безпосередньо дня відправки”, – пояснили в компанії.

Укрзалізниця розширила перелік поїздів, які військові можуть забронювати терміново

Військовим пояснили, що для планових поїздок із горизонтом планування понад 5 діб маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку.

“Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи”, – підкреслили в УЗ.

Раніше повідомлялося, що нещодавно “Укрзалізниця” змінила правила перевезення тварин. Зокрема дозволено безоплатний проїзд в усіх типах вагонів для службових собак представників ЗСУ.

Ще новини України: В Україні дозволили збільшити бронювання від мобілізації для деяких категорій військовозобов’язаних