“Укрзалізниця” припинила продаж квитків на поїзд у Польщу, починаючи з 22 вересня. В чому причина.

Це пов’язано із закінченням терміну дії угоди з польською компанією SKPL, яка обслуговувала цей маршрут.

Про це повідомив член правління ГО “Лінія 102” Віктор Гальчинський, передають “Новини України = НСН”.

Переговори між сторонами щодо продовження угоди тривають, але досягти консенсусу поки що не вдалося.

Маршрут Рава-Руська – Варшава, який функціонує вже майже рік, є найшвидшим сполученням між Львовом та польською столицею. Польське Міністерство внутрішніх справ свого часу висловило підтримку безпеці цього маршруту, підкреслюючи його важливість для регіонального транспортного сполучення. Незважаючи на це, незадовільна швидкість переговорів щодо продовження маршруту ставить під загрозу його подальше функціонування.

“Укрзалізниця” припиняє продаж квитків на поїзд у Польщу – в чому причина і чи відновлять сполучення

Нині польська державна залізнична компанія PKP Intercity висловила зацікавленість у обслуговуванні цього маршруту та подала заявку до польського регулятора, Urząd Transportu Kolejowego. Однак шанси отримати дозвіл до 21 вересня залишаються мінімальними. Обидві сторони – “Укрзалізниця” та SKPL запевняють, що мають намір зберегти цей успішний маршрут, але переговори йдуть важко.

Окрім цього, під загрозою опинилося також плановане локальне міжнародне сполучення євроколією Перемишль – Хирів – Заґуж, яке планувалося на грудень 2024 року. Попередні плани щодо промоційного проїзду польського потягу були скасовані через рішення польської прикордонної служби.

Останні події підкреслюють, що “синдром Лінії 102” – блокування проектів через відсутність домовленостей – стає все більш очевидним в українсько-польських відносинах, особливо в сфері залізничного транспорту.

Неузгодженість у питаннях прикордонного контролю і невирішені питання з інфраструктурними проектами загрожують подальшій реалізації запланованих сполучень.

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