Дерево впало на потяг «Стрий – Івано-Франківськ» – є травмовані (фото)

Про це повідомляє «Укрзалізниця». Фото з місця події оприлюднили у мережі, передають «Новини України – НСН».

В результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий — Івано-Франківськ: на жаль, є травмовані пасажири та залізничники, – йдеться у повідомленні

Дерево впало на потяг «Стрий – Івано-Франківськ»

Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв., а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки.

Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду, – йдеться у повідомленні

Зазначимо, що це не перша незвичайна пригода у Укрзалізниці за сьогодні. Так, зранку повідомлялося, що поїзд SKPL 768Л Варшава – Рава-Руська прибував із запізненням близько 4 годин внаслідок зіткнення з дикою твариною на території Польщі. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади через той випадок немає.

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