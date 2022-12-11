“Укрзалізниця” попереджає про затримку поїздів через обледеніння мережі – напрямки

Близько 10 поїздів затримуються через обледенніня контактної мережі. Про це повідомила компанія “Укрзалізниця”

Пресслужба “Укрзалізниці” попередила українців про затримку поїздів, повідомляє НСН

“Зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок”, — йдеться у повідомленні.

У перевізника опублікували перелік потягів, що затримуються станом на 13:00 11 грудня.

№961 Кошице — Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

“Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримки та уважно слідкуємо за циклоном”, — додали в “Укрзалізниці”

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