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“Укрзалізниця” попереджає про затримку поїздів через обледеніння мережі – напрямки

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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів

Близько 10 поїздів затримуються через обледенніня контактної мережі. Про це повідомила компанія “Укрзалізниця”

Пресслужба “Укрзалізниці” попередила українців про затримку поїздів, повідомляє НСН

“Зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок”, — йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" попереджає про затримку поїздів через обледеніння мережі - напрямки

У перевізника опублікували перелік потягів, що затримуються станом на 13:00 11 грудня.

  • №961 Кошице — Мукачево +1 год 35 хв;
  • №89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;
  • №45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;
  • №41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;
  • №23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;
  • №93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;
  • №3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;
  • №1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;
  • №85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

“Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Приносимо вибачення за затримки та уважно слідкуємо за циклоном”, — додали в “Укрзалізниці”

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