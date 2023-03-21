Укрпошта знизить тарифи на відправку посилок з 1 квітня – яких змін чекати

Укрпошта буде знижувати тарифи на відправку посилок до Німеччини. Так з 1 квітня новий тариф буде коштувати на 60% дешевшим, ніж зараз

Про майбутні зміни розповіла служба новин поштового оператора, повідомляє НСН

Згідно з оновленими тарифами, відправка посилки до 3 кг обійдеться в 499 гривень(13,7 доларів), до 7 кг – 749 грн (21,6 доларів). Посилки вагою до 500 грамів відправлятимуть дрібними посилками, ціна послуги від $5,6 (близько 205 грн).

Укрпошта знизить тарифи на відправку посилок з 1 квітня

У вартість посилки Укрпоштою, окрім вартості міжнародної доставки, входить і плата за адресну доставку, розраховується лише фактична вага, а об’ємна вага не враховується.

Доставка товару буде протягом 14 днів, залежно від місця призначення.

Нагадуємо, що доставку краще робити онлайн, так ви зекономити час і додатково отримаєте знижку в 3 %.

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