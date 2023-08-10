“Укргідроенерго” накопичує недостатні обсяги води на зиму – що це означає

“Укргідроенерго” накопичує недостатні обсяги води на зиму через високе виробниче навантаження з вироблення електроенергії

Про це заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club у четвер.

Про це розповідає НСН з посиланням на Українська правда.

“Вода – це для нас паливо… Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води”, – зазначив він.

За словами Сухецького, “Укргідроенерго” наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.

“Укргідроенерго” накопичує недостатні обсяги води на зиму

“Не буду озвучувати конкретних цифр, але НЕК “Укренерго” використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми”, – сказав заступник голови ПрАТ.

Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.

“Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру”, – наголосив Сухецький.

У минулу суботу, 5 серпня, “Укргідроенерго” зафіксувало найбільший максимум споживання в енергосистемі за всі вихідні літа.

Споживачів вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

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