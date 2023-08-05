Українців зобов’язують повернути виплати до бюджету – що відомо

Украінців зобов’язують повернути виплати до бюджету. Йдеться і про допомогу з початку повномасштабної війни, і про пенсії, субсидії, а також виплати матерям-одиночкам. Хто саме повинен повернути кошти

Грошову допомогу повинні повернути бюджетники. Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Наприклад, 26 липня цього року Придніпровський районний суд у Черкасах (справа №711/3955/23) зобов’язав місцевому жителю повернути до бюджету 10,2 тис. грн, які він отримав як допомогу для малозабезпечених. Крім того, додатково доведеться компенсувати і судовий збір (2684 грн). У матеріалах справи йдеться, що чоловік не має права на пенсію та не може працювати через свій вік, тому йому платять “соціальну пенсію”. Це різниця між прожитковим мінімумом та фактичними доходами.

Фактичні доходи мешканець Черкас приховав та перевірка це встановила. Добровільно всю переплачену суму повертати він відмовився, тож це доведеться зробити за рішенням суду.

А буквально кілька днів тому, 31 липня, суддя Залізничного районного суду у Львові зобов’язав повернути 7 866 грн субсидії до бюджету. Субсидію оформив чоловік, але він “забув” вказати у декларації свою дружину, яка зареєстрована за іншою адресою. Органам соцзахисту він зазначив лише свій дохід, тому й отримував допомогу на оплату комуналки.

Українців зобов’язують повернути виплати до бюджету

Виявити обман знов допомогла верифікація. Суддя зобов’язав повернути до бюджету та всю субсидію, ще й заплатити 2481 грн судового збору. Його сплачує той, хто подає до суду (у цьому випадку органи співзахисту), а потім витрати компенсує сторона, яка програла позов.

Через суд забирають і “зайву” пенсію. Але найчастіше це стосується трьох випадків:

пенсіонер помер, Пенсійний фонд вчасно не отримав інформації та нарахував зайву виплату;

пенсію було призначено у зв’язку з інвалідністю, яку після чергового обстеження комісія не підтвердила;

пенсіонер отримав пенсію за вислугою років, але потім знову влаштувався працювати.

Наприклад, Сихівський районний суд у Львові стягнув у червні 5068 грн. Місцевий мешканець отримував пенсію через інвалідність, проте під час огляду медико-соціальною експертною комісією його визнали здоровим.

А кількома місяцями раніше у Києві Святошинський районний суд забрав у пенсіонера виплату у розмірі 2540 грн. Платити таку пенсію мають лише після звільнення (це стосується виключно пенсії з вислуги років). Киянин звільнився, отримав пенсію, а потім знову влаштувався на роботу . Тож за час його роботи пенсію змусили повернути через суд.

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