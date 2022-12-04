Українцям розповіли, хто може отримувати від 2000 до 3000 гривень допомоги щомісяця

Українці продовжать отримувати від 2000 до 3000 гривень допомоги щомісяця, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів. Йдеться про грантову бюджетну підтримку від державного німецького банку Кредитна установа для відновлення (KfW)

Про це йдеться у рішенні Кабміну, повідомляє NNS

Так, на покриття витрат на виплату допомоги на проживання внутрішнім переселенцям додатково залучать 200 млн євро. Йдеться про грантову бюджетну підтримку від державного німецького банку Кредитна установа для відновлення (KfW).

Деякі українці зможуть отримати від 2000 до 3000 гривень допомоги

Як зазначається, для цього підпишуть дві угоди. Перше – це грантова угода між Україною та KfW. А також окрема угода щодо неї в рамках Програми підтримки стійкості ВПО в Україні.

При цьому кошти витратять на надання щомісячної державної допомоги на проживання переселенцям розміром 2000 гривень на дорослу людину та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

Крім того, у німецькій установі зазначили, що програма підтримки стійкості ВПО спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя внутрішніх переселенців під час війни Росії проти України.

Список громад, мешканці яких мають право на виплати ВПО, можна побачити за посиланням.

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