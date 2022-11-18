1200 гривень разової допомоги у грудні: хто зможе отримати

Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги для українців. Хто зможе отримати 1200 гривень разової допомоги у грудні

Мешканці деокупованого Херсону та інших звільнених територій зможуть отримати разову грошову допомогу 1200 гривень. Проведення виплат Укрпошта почне з грудня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає NNS

Мешканці Херсонщини зможуть отримати 1200 гривень разової допомоги у грудні

Надання кеш-підтримки реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, ТЧХУ та Укрпошти.

“1200 гривень разової грошової допомоги отримають мешканці Херсону та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент деокупації”, – зазначає Мінреінтеграції.

Проведення виплат Укрпошта розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області.

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