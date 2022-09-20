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Українцям нагадали про нові способи оплати за газ – Нафтогаз

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Нафтогаз напомнил о способах оплаты за газ

У компанії Нафтогаз розповіли про онлайн сервіси для оплати за газ. Також опубліковано перелік доступник послуг

Українці все частіше користуються онлайн-сервісами для оплати газу. Як повідомляє Нафтогаз, кількість оплат через особистий кабінет та чат-боти в серпні порівняно з липнем зросла на 102 тисячі та становила 324 тисячі.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook. Про це інформує NNS

«Незважаючи на війну, клієнти ДК «Нафтогаз України» сумлінно платять рахунки за газ, адже це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook», – зазначили у компанії.

Також у Нафтогазі опублікували перелік послуг, які доступні в особистому кабінеті. Зокрема, це:

  • оплата рахунків за газ у будь-якому місці та у будь-який час;
  • доступ до інформації про номер особового рахунку;
  • доступ до актуального стану рахунку;
  • отримання останнього рахунку за газ із деталізацією нарахувань;
  • скачування довідки про пільги / субсидії;
  • одержання акта звірки;
  • оформлення договору про реструктуризацію боргу;
  • отримання довідки про відсутність заборгованості;
  • доступ до останніх новин від компанії.

Крім того, в компанії нагадали, як отримати доступ до особистого кабінету та надали посилання на чат-боти:

  • Особистий кабінет: my.gas.ua
  • Чат-бот Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach
  • Чат-бот Telegram: https://t.me/GASUA_bot
  • Чатбот Facebook: http://m.me/NaftogazGasSupply

«Не чекайте паперового рахунку поштою, оплачуйте газ онлайн у безпеці», – додали в Нафтогазі.

Українцям нагадали про нові способи оплати за газ - Нафтогаз

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