Українцям нагадали про нові способи оплати за газ – Нафтогаз

У компанії Нафтогаз розповіли про онлайн сервіси для оплати за газ. Також опубліковано перелік доступник послуг

Українці все частіше користуються онлайн-сервісами для оплати газу. Як повідомляє Нафтогаз, кількість оплат через особистий кабінет та чат-боти в серпні порівняно з липнем зросла на 102 тисячі та становила 324 тисячі.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook. Про це інформує NNS

«Незважаючи на війну, клієнти ДК «Нафтогаз України» сумлінно платять рахунки за газ, адже це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook», – зазначили у компанії.

Також у Нафтогазі опублікували перелік послуг, які доступні в особистому кабінеті. Зокрема, це:

оплата рахунків за газ у будь-якому місці та у будь-який час;

доступ до інформації про номер особового рахунку;

доступ до актуального стану рахунку;

отримання останнього рахунку за газ із деталізацією нарахувань;

скачування довідки про пільги / субсидії;

одержання акта звірки;

оформлення договору про реструктуризацію боргу;

отримання довідки про відсутність заборгованості;

доступ до останніх новин від компанії.

Крім того, в компанії нагадали, як отримати доступ до особистого кабінету та надали посилання на чат-боти:

Особистий кабінет: my.gas.ua

Чат-бот Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach

Чат-бот Telegram: https://t.me/GASUA_bot

Чатбот Facebook: http://m.me/NaftogazGasSupply

«Не чекайте паперового рахунку поштою, оплачуйте газ онлайн у безпеці», – додали в Нафтогазі.

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