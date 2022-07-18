Українці відмовилися від деяких продуктів під час війни: що перестали купувати

Війна змінила пріоритети українців у їжі. У торгових мережах зазначають катастрофічне зниження попиту на деякі товари. Українці відмовилися від деяких продуктів під час війни

Покупці майже перестали брати деякі види кондитерських виробів, а також відмовляються від дорогих сортів риби і м’яса, віддаючи перевагу дешевшим аналогам.

Про це розповів в інтерв’ю glavcom операційний директор Novus Олексій Панасенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У торгових мережах різко знизився попит на окремі види кондитерських виробів. Зокрема, майже перестали купувати торти і тістечка. По-перше, це пов’язано з їхнім сильним подорожчанням. А по-друге, люди вважають за краще робити більш практичні покупки, які можна довго зберігати. Наприклад, печиво або вафлі, як і раніше, купують.

“Покупці відмовляються від того, що для них сьогодні не має якогось вирішального значення. Насамперед ми фіксуємо падіння продажів кондитерських виробів: різні торти, тістечка тощо”, – розповів Панасенко.

При цьому продаж алкоголю залишився на колишньому рівні. Люди не стали через війну більше випивати. Втім, і менше випивати вони також не стали.

Багато товарів просто стало менше через те, що змінилася палітра постачальників. Наприклад, поменшало солодких напоїв, а також знизився асортимент кетчупів і соусів.

Крім того, рітейлери спостерігають велике зниження продажів дорогої риби, насамперед свіжої.

“Напевно, найбільше просіли товари високого цінового сегменту. Просів сегмент риби, перш за все, свіжої. Ціна одразу ж змінилася на лосось, форель, річкову рибу – і тому там падіння продажів є доволі значним”, – зазначив топ-менеджер.

Та й м’ясо тепер беруть переважно те, що дешевше. Так, покупці стали брати набагато менше яловичини та баранини, які й раніше були продуктами не на щодень. А ось попит на свинину та курятину зростає. Крім того, знизився попит на молочні вироби – мабуть також через те, що вони довго не зберігаються і, крім того, значно зросли в ціні.

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