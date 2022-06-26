Які консерви можуть стати у нагоді під час війни – робимо запас продуктів

В Україні спостерігається складна ситуація з продуктами, які дорожчають з кожним днем. Багато позицій, серед яких гречка, сіль, цукор і оцет, зникли з полиць магазинів. Які консерви можуть стати у нагоді під час війни – дослідники склали список

Консерви не можна називати продуктами для правильного харчування. Однак їх наявність допоможе спати спокійніше.

Світові аналітики лякають перспективою глобального голоду. Скуповувати в паніці всю провізію в супермаркетах не варто, а ось зробити стратегічні запаси – точно не завадить.

Які консерви слід мати в запасі NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тушонка

М’ясо задобиться для приготування перших і других страв. Це ситний продукт, із якого можна зварити суп або зробити кашу. Банку з тушонкою зручно взяти з собою в дорогу, щоб підкріпитися у разі потреби.

Риба

Консерви з риби – відмінне джерело білка, вітамінів груп D та В, незамінних жирних кислот Омега-3, мікроелементів – кальцію, фосфору, цинку, селену та інших. Вони довго зберігаються без холодильника, проте не використовуйте їх після вичерпання терміну придатності, щоб не отруїтися.

Квасоля і горошок

У квасолі міститься багато рослинного білка, тому вона має особливий попит у вегетаріанців. Консервована квасоля готова до вживання – її не потрібно вимочувати у воді та довго варити.

Маслини/оливки

Вони містять важливі вітаміни А, В, та D, а також мікроелементи. Маслини чи оливки підвищують харчову цінність салатів, супів та м’ясних страв. Плоди благотворно впливають на травлення, зміцнюють кістки та покращують зір.

Кабачкова ікра

У цих овочах багато мікроелементів, серед яких залізо, мідь, натрій і фосфор, а також органічні кислоти та вітаміни С і В. Кабачкову ікру можна використовувати як гарнір або соус, і просто насолоджуватися нею з скоринкою свіжого хліба.

Горошок та кукурудза

Овочі чудово доповнюють салати та другі страви. Рідина із консервів можна використовувати для приготування перших страв. У горошку та кукурудзі містяться вітаміни групи В, а також залізо, фосфор та калій.

Фрукти

Консервовані фрукти та ягоди чудове доповнення до кави та чаю, їх часто додають у випічку та їдять у солодких салатах. Такі продукти наситять організм вуглеводами та іншими корисними речовинами.

Згущене молоко

Згущене молоко використовують для рецептів десертів. Воно містить кальцій, фтор, магній, калій, фосфор, натрій, вітамін А. Поживні властивості посилюються при тепловій обробці.

Запас продуктів на випадок війни — що купити та де зберігати