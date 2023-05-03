Українці можуть отримати штраф до 6000 гривень – стало відомо, за що можуть покарати

Українцям розповіли, за що можна одержати штраф до 6000 гривень. Про це попереджають у ДСНС

Як передає НСН, про це повідомляє ДСНС Київської області.

Так, українцям, які з настанням весни та тепла почали наводити порядки на своїх ділянках, слід не забувати, що можна потрапити на досить великий штраф. Покарання загрожує за підпал сухої трави.

Як зазначається, рятувальники проводили патруль місцевості та за допомогою дрона виявили, що на одному із приватних володінь господиня палить суху траву. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій прийшли до жінки, допомогли їй загасити вогонь, а також провели не лише роз’яснювальну роботу, а й виписали штраф.

Виходячи з українського законодавства, заборонено спалювати суху траву, листя і не лише через те, що це може спричинити масштабну пожежу. До того ж, дим, що виділяється при спалюванні сухих рослинних залишків, дуже небезпечний для здоров’я людей.

Українці можуть отримати штраф до 6000 гривень за підпал сухостою

У ДСНС Київської області нагадали, що таким порушникам виписуватимуть немаленькі штрафи – від 3060 до 6120 гривень.

А от для посадових осіб передбачено значно більші штрафи – від 15 тис. до 21 420 гривень.

Як ми повідомляли раніше, в Одеській області розпочалась заборона на промисловий та любительський вилов бичків. Причиною є початок їх масового нересту.

З 1 травня 2023 року стартує нерестова заборона на вилов бичків та чорноморського калкана.

Заборона триватиме до 15 червня включно у Чорному морі із затоками, Тилігульському, Шаболатському, Сухому, вершині Григорівського (Малого Аджилацького) та Дофінівському (Великому Аджилацькому) лиманах.

Також з 1 по 30 травня триватиме заборона на спеціалізований промисел чорноморського калкана у Чорному морі із затоками.

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