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Протипіхотні міни – рятувальники пояснили, які є типи мін і чим вони небезпечні

Журналіст
Протипіхотні міни – рятувальники пояснили, які є типи мін і чим вони небезпечні
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На окупованих територіях виявляють велику кількість мін. У ДСНС розповіли, які бувають протипіхотні міни за способом заподіяння шкоди

Рятувальники виявляють велику кількість протипіхотних мін у населених пунктах, які перебували під окупацією росіян. До них заборонено наближатися цивільним.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС зазначають, що вибух міни може статися, коли хтось наближається або торкається неї. Під час вибуху людина може зазнати травм або загинути.

Протипіхотні міни – рятувальники пояснили, які є типи мін і чим вони небезпечні

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“За способом заподіяння шкоди протипіхотні міни бувають фугасні та осколкові. Осколкові міни зазвичай мають готові вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни завдають шкоди вибухом”, – уточнюють рятувальники

Вони додають, що є кілька типів протипіхотних мін:

  • протипіхотна осколкова міна (встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпитися до предметів навколишнього середовища);
  • протипіхотна міна ударної дії (активується під тиском ваги, має зелене забарвлення з чорним елементом зверху у вигляді хреста);
  • протипіхотна міна натискної дії (пластиковий корпус зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається після натиску на міну, наприклад, ногою);
  • протипіхотна осколкова міна, яка керується розтяжкою (металевий корпус закопується в землю, а на поверхні залишається тільки детонатор. Коли людина зачіпає розтяжку, міна піднімається вгору і вибухає);
  • протипіхотна осколкова міна натяжної дії (міна є частиною розтяжки. До верхньої частини кріпиться дріт і коли нога чіпляється за розтяжку, міна вибухає).

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