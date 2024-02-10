Українські засоби ППО почали збивати менше російських “Шахедів” – названо причину

Українські засоби ППО почали збивати менше російських “Шахедів”, якими держава-агресорка атакує об’єкти на території України

За останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину.

Про це повідомили аналітики спільноти UA War Infographics, передає НСН.

За наявною інформацією, в грудні 2023 року ефективність роботи ППО проти безпілотників становила близько 90% і більше. У січні цього року показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

Аналітики назвали такі причини зниження ефективності:

при збитті одного БПЛА інші змінюють курс;

проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО;

поява “Шахедів” з реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км\год);

теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА;

нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом).

Чому українські засоби ППО почали збивати менше російських “Шахедів”

Відомо, що у ніч проти 10 лютого російські окупанти знову атакували Україну, випустивши 26 БпЛА типу “Shahed136/131”.

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