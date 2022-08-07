Українська мережа Сільпо опублікувала актуальну інформацію, що стосується продажу товарів

Українська популярна мережа Сільпо опублікувала актуальну інформацію щодо продажу товарів. Зокрема, з приходом літа зріс попит на окремі групи товарів. Які основні тенденції продажу

Причому на деякі з них обсяг продажу зріс у десятки разів. Та якщо розглядати в цілому, то є окремі позиції, на які попит залишається незмінно високим – незалежно від пори року.

На основі даних програми лояльності “Власний рахунок” Сільпо опублікувало інфографіку, що відображає основні тенденції в попиті на товари, якими торгує мережа. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, відповідно до статистики покупок, найпопулярніша п’ятірка товарів у Сільпо виглядає таким чином:

банани;

мінеральна вода “Моршинська”;

напій Coca-Cola;

огірки;

яйця.

Що стосується найпопулярніших категорій товарів, то тут пальму першості утримує хліб. Загалом же топова п’ятірка найпопулярніших категорій товарів виглядає так:

хліб;

солодка вода;

мінеральна вода;

булочки та здобні вироби;

морозиво.

Із настанням літа попит на деякі товари зріс у десятки разів. Природно, що це, в першу чергу стосується сезонних літніх фруктів та овочів. Так, у червні порівняно з травнем зросли обсяги продажу:

кісточкових фруктів і ягід (черешень, вишень, абрикосів, персиків) — у 20 разів;

охолоджених напівфабрикатів – у 15 разів;

кавунів і динь – у 12 разів;

товарів для консервації — у 6 разів.

Крім того, зросли обсяги продажу непродовольчих товарів. Так влітку зріс попит на:

сонцезахисні засоби – у 50 разів;

фотоальбоми і фоторамки – у 8 разів;

засобів від комарів — у 6 разів;

товари для саду і городу — у 4 рази;

засоби для манікюру та педикюру — у 4 рази;

засоби для догляду за волоссям і фарби — у 3 рази.

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