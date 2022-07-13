Мережа Сільпо зробила заяву про зміну цін на продукти: що чекає на покупців

Мережа супермаркетів Сільпо вирішила поступово змінювати асортимент продуктів на користь бюджетніших товарів. У компанії розповіли про зміну цін на продукти. Постачання дорогих імпортних продуктів скорочуватиметься. , і Сільпо стане більш демократичним супермаркетом

Представник Fozzy Group Дмитро Циганков в інтерв’ю “НВ Бізнес” розповів, що за період війни загальна кількість покупок у супермаркетах мережі знизилася орієнтовно на 20%. При цьому вартість товарів зросла, тоді як платоспроможність українців знизилася.

Це вимагає від керівництва переглянути ціновий діапазон та асортимент продуктів, щоб супермаркети не втрачали своїх покупців. Поступово на полицях з’являтимуться більше товарів за демократичною ціною, заявив представник Fozzy Group. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Рітейлер Fozzy Group із початку війни змушений був закрити 30% своїх магазинів. Найбільші за площею “Сільпо” у Херсоні та Маріуполі перебувають в окупації.

При цьому магазини Сільпо продовжують працювати у мирних регіонах України, і рітейлер навіть запустив сервіс доставки продуктів та готових страв. Поки що ця послуга доступна лише у Києві. Покупці можуть оформлювати гібридні замовлення продуктів із супермаркету та ресторанних страв через спеціальний сервіс LOKO. Оплата відбувається через мобільний додаток Сільпо.

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