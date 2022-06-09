Українцям розповіли, куди можна здати пошкоджені долари та євро для обміну

Пошкоджені долари та євро українці можуть обміняти на нові, проте це можна зробити не в усіх банках. Якщо гривні вам обміняють без проблем, то долари та євро багато фінустанов приймати відмовляються. Куди звертатися?

У НБУ розповіли, куди громадянам потрібно звертатися, щоб здати пошкоджені банкноти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У НБУ на обмін беруть лише гривні. Українцям радять віднести пошкоджені банкноти до регіонального підрозділу грошового обігу НБУ, які працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях. Якщо такого підрозділу немає у вашому регіоні, можна звернутися до одного з відділень уповноваженого банку (Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМН або Райффайзен).

Водночас Нацбанк не здійснює жодних валютно-обмінних операцій для фізичних осіб щодо обміну банкнот іноземної валюти. В обмінниках пошкоджену іноземну валюту також не беруть.

Комерційні банки можуть прийняти частково пошкоджену іноземну валюту, але обмін може тривати тривалий час.

Серед банків, які обмінюють стару валюту, – “Кредит Агріколь”. У разі обміну у власника валюти попросять заплатити комісію. Залежно від ступеня зношеності чи пошкодження купюри розмір комісії може становити від 5 до 50% від номіналу.

Варто врахувати, що перевіряти справжність банкноти буде банк країни, де купюра була випущена, що займе додатковий час (як правило, кілька місяців).

Обмінювати пошкоджену валюту можна також в Ощадбанку. Вам нарахують комісію у розмірі 20% від номіналу купюри (мінімум 300 грн), при цьому немає гарантій, що гроші за кілька місяців повернуться назад, якщо купюра сильно пошкоджена.

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