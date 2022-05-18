Україна змушена резервувати частину сил – в чому причина

росія готується до ведення затяжної війни. Україна змушена резервувати частину сил

Україна змушена відправити у резерв частину сил – на той випадок, якщо росія змусить білорусь вдертися в Україну. Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

Посадовець наголосив, що біля українського кордону активно маневрують білоруські війська. Водночас на півночі ЗСУ відкинули російського агресора, проте прикордонні з росією райони Чернігівської, Сумської, Харківської областей потерпають через часті обстріли з території країни-агресорки.

“Уздовж кордону України з білоруссю активні маневри здійснюють білоруські війська. Ми змушені резервувати частину сил на випадок, якщо москва дотисне мінськ і змусить його до відкритого вторгнення”, – уточнив Резніков.

Крім того, міністр оборони повідомив: з огляду на дії країни-окупантки, вона готується до ведення тривалої війни.

“Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони”, – зауважив він. “Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи. З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати росії затягнути конфлікт”, – наголосив Резніков.

Війна в Україні переходить у затяжну фазу – Резніков