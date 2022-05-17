Війна в Україні переходить у затяжну фазу – Резніков

Війна в Україні переходить у затяжну фазу. Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова до Ради закордонних справ ЄС та Генсека ООН, передає NNS, посилаючись на сторінку міністра у Фейсбуці.

Олексій Резніков зазначає, що уздовж кордону України з білоруссю активні маневри здійснюють білоруські війська. Україна змушена резервувати частину сил на випадок, якщо москва дотисне мінськ і змусить його до відкритого вторгнення.

За багатьма ознаками росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Це випливає з того, що на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі “бучі” зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають. З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт, — наголосив Резніков.

З огляду на це Україна хоче перемогти ворога і звільнити свої території у найкоротший термін.

Для цього Резніков закликав партнерів якнайшвидше надати Україні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети) у потрібних кількостях, а також краще координувати власні зусилля.

“В ідеалі метою є отримання озброєння та військової техніки не просто у вигляді окремих одиниць, а у вигляді organic unit. Щоб у підсумку ми отримували не просто гармати, а одночасно засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО / ПРО для прикриття”, — зазначив міністр оборони.

Крім того, Резніков вважає, що посилити ефективність західної військової допомоги Україні може синергія між партнерами — зокрема Військовим штабом ЄС і ресурсами Європейського інструменту миру, НАТО, а також EUROCOM США і програм американського уряду.

“Ми зацікавлені скоординувати зусилля усіх партнерів – ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн – у такий спосіб, щоб розкласти можливі надходження у три умовні корзини – короткострокову, середньострокову, довгострокову”, – зазначив Олексій Резніков.

Олексій Резніков підкреслив, що наочно видно, що росію можна перемогти на полі бою. Це звільніть світ від тиранії, а Європу – від постійної загрози.