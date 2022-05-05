Війна в Україні може спровокувати глобальну продовольчу кризу – генсек ООН

Війна в Україні тільки погіршує ситуацію і може спровокувати глобальну продовольчу кризу, а також зруйнувати енергетичні та фінансові системи країн, що розвиваються

Проблема глобальної продовольчої безпеки не може бути вирішена без відновлення українського сільськогосподарського виробництва і російського виробництва продуктів і добрив на світовому ринку. Генсек ООН Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

“Наш аналіз показує, що війна в Україні тільки погіршує ситуацію, запускаючи тривимірну кризу, яка руйнує глобальні продовольчі, енергетичні та фінансові системи країн, що розвиваються”, – заявив Гутерреш журналістам під час свого візиту до Нігерії.

Вторгнення Росії в Україну в лютому посилило волатильність на фінансових ринках, викликавши зростання цін на сировину і вплинувши на логістику, що може підірвати відновлення економіки після COVID-19 у багатьох країнах.

“Насправді немає справжнього вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки без повернення сільськогосподарської продукції України і виробництва продуктів харчування і добрив з Росії та Білорусі на світові ринки, незважаючи на війну”, – сказав він.

Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Минулого місяця міжнародний валютний фінансовий фонд заявив, що російське вторгнення в Україну завдало ще один “величезний негативний шок” країнам Африки на південь від Сахари, піднявши ціни на продукти харчування та енергоносії і поставивши найбільш вразливі верстви населення під загрозу голоду.

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