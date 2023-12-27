Україна виконала ще одну вимогу МВФ – подробиці

Україна виконала ще одну вимогу МВФ. Про що йдеться розповів прем’єр-міністр України Денис Щмигаль

Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024–2030 роки. Це черговий структурний маяк програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Глава уряду пояснив мету затвердженої стратегії, а саме:

посилити фіскальну спроможність держави;

адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС;

створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

Україна виконала ще одну вимогу МВФ

У Кабміні пояснили, що в галузі податкового адміністрування — це передбачає доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до Державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. Тоді як у митній галузі йдеться про послідовну боротьбу з корупцією, чітку взаємодію з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби.

«Маємо проробити величезний обсяг роботи, гармонізувати наше законодавство з європейським та підвищити якість наших інституцій», — наголосив Шмигаль.

Як відомо, 31 березня МВФ затвердив 48-місячну угоду для України з доступом до $15,6 млрд. Вона є частиною пакета підтримки для України на $122 млрд і спрямована на зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності. Також програма має сприяти довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.

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