В Україні триває воєнний стан. За ухилення від мобілізації передбачені штраф для порушників правил військового обліку. За що штрафуватимуть чоловіків з 1 вересня.

З 1 вересня порушникам правил військового обліку загрожують чималі штрафи, суми яких можуть сягати 60 тисяч гривень. А у разі накопичення штрафів на певну суму ухилянт може залишитися без житла.

“Новини України – НСН” розповідають, які санкції передбачені за порушення правил військового обліку, посилаючись на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

За що можна отримати штраф

Штрафи військовозобов’язаним можуть виписати на підставі статей адміністративного кодексу “За порушення правил військового обліку” та “За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Підстави для штрафів:

неоновлення даних у ТЦК (стосується також жінок-медиків);

неперебування на військовому обліку на обліку за місцем проживання, роботи або навчання;

втрата військового квитка;

переїзд, зміна місця роботи або сімейного стану без повідомлення військкомату;

неявка в ТЦК за повісткою;

відмова від проходження ВЛК;

відмова надавати будівлю, транспортний засіб та інше майно для мобілізаційних цілей і завдань.

Ухилення від мобілізації — які штрафи загрожують порушникам правил військового обліку з 1 вересня

Про що ще треба знати

Кожне порушення — окремий протокол. Якщо чоловік не з’явився за повісткою та не повідомив військкомат про переїзд — він отримає два штрафи.

Згідно із законом, штраф за не оновлення даних не накладається, якщо ТЦК отримує інформацію про призовника з різних державних реєстрів або від банку.

Штраф за неявку за повісткою

За новим законом, неявка до ТЦК у воєнний час тягне за собою штраф від 17 тис. до 25 тис. гривень для громадян, і від 34 тис. до 59 тис. гривень для юридичних осіб. І виписати штраф можуть без присутності порушника, заочно. Наявність штрафу відображається у сервісі Opendatabot або в застосунку “Дія”.

Також порушник зобов’язаний погасити додаткові витрати: судовий збір або складання акта обстеження майна боржника. Таким чином розмір штрафу може бути більшим за зазначену суму.

Кримінальна відповідальність загрожує у разі, якщо військовозобов’язаний пройшов ВЛК, визнаний придатним до служби, але не з’явився за повісткою.

Неявка до ТЦК + несплата штрафу

Тим, хто неодноразово проігнорував необхідність з’явитися до ТЦК та накопичив неоплачених штрафів на суму понад 160 тис. гривень, загрожують вже більш жорсткі санкції. Так, на житло порушника можуть накласти арешт, а грошу від його продажу підуть на погашення боргу.

За меншої суми штрафу заборгованість можна погасити за рахунок цінного майна або іноземної валюти, передбачена також і конфіскація транспортного засобу.

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