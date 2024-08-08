У 88% справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК – Опендатабот

У 88% справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК. З початку року до виконавчої служби передали понад 12 тисяч штрафів щодо порушення військового обліку.

Про це йдеться на сайті Опендатабот, передають Новини України – НСН.

«Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі», розповіли на Опендатабот.

Найбільше скасувань стосується порушень, що сталися до початку дії змін у законі України. Враховується, що закон немає зворотньої дії. Тобто не дозволяє покарати за давнє порушення при нових правилах.

У 88% справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК: інфографіка

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Наприклад, вдалося оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

«В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф», йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що йдеться про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, які були прийняті у травні 2024 року. За ці порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

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