В Україні передбачені штрафи для велосипедистів, які порушують чинні Правила дорожнього руху.Яке покарання загрожує порушникам.

Порушників ПДР можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це розповів адвокат й магістр права Євген Буліменко, передають “Новини України – НСН”.

Адвокат пояснив, чи обов’язково на велосипеді повинні бути ліхтарики або фари (та за яких умов), а також як саме можуть покарати велосипедистів-порушників.

Чи обов’язково на велосипеді повинні бути ліхтарики (фари)

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Пунктом 6.2 ПДР передбачено, що громадяни мають право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами:

спереду – білого кольору;

по боках – оранжевого кольору;

позаду – червоного кольору;

Штрафи для велосипедистів: яке покарання загрожує за відсутність ліхтариків і світловідбивачів

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Керувати велосипедом із несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості – з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів – забороняється.

Як можуть покарати велосипедистів-порушників

Буліменко розповів, що за порушення зазначеного вище правила на велосипедиста може бути накладено штраф у розмірі 340 грн.

Якщо ж велосипедист на момент вчинення правопорушення ще й перебував у стані сп’яніння, сума штрафу складатиме 680 грн.

За умови, що правопорушення велосипедиста спричинило створення аварійної обстановки, на цю особу може бути накладене стягнення у вигляді:

або штрафу в розмірі 850 грн

або громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

Джерело: РБК-Україна.

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