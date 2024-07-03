Військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, можуть достроково вийти на пенсію.

Про це повідомляє ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області, передають «Новини України – НСН».

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV, дострокова пенсія за віком призначається військовослужбовцям -учасникам АТО, які мають статус учасника бойових дій:

чоловікам – після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінкам – після досягнення 50 років і за наявності 20 років страхового стажу.

Учасники АТО можуть достроково вийти на пенсію – деталі

На достроковий вихід на пенсію мають право:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь в АТО в районах її проведення;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення.

Розмір пенсії буде залежати традиційно від заробітку та страхового стажу людини. Також до пенсії встановлюються надбавки та підвищення, передбачені чинним законодавством, які встановлюють на основі відповідних документів.

«Заяву про призначення дострокової пенсії учасникам антитерористичної операції та членам їхніх родин можна подати онлайн – через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України», – йдеться в повідомленні

Крім основних документів, необхідних для призначення пенсії за віком, учасники АТО мають додати посвідчення, що підтверджує відповідний статус, та довідку про участь в антитерористичній операції, крім осіб, статус яким встановлено відповідно до п. 20, 21 ст. 6 Закону № 3551.

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