У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на півдні України – яка загроза

У Збройних силах розповіли про нову тактику окупантів на півдні України і пояснили, в чому загроза

На півдні України російська окупаційна армія повернулася до практики атак керованими авіабомбами та ударними безпілотниками типу “Ланцет”.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону, розповідає НСН з посиланням на ТСН.

У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на півдні України

“Витримували певну паузу, але тактична авіація знов активізувалася. Активізував (ворог – Ред.) атаки ударними безпілотниками типу “Ланцет”. Це говорить про те, що вони мають певні складнощі з роботою артилерії. Також це може свідчити про те, що ворог певний час бере тактичну паузу для того, щоб вилаштувати нову тактику. Вони бачать, що попередня тактика успіхів не мала”, – повідомила представниця ЗСУ.

За її словами, такі дії окупантів можуть бути пов’язані з нестачею боєприпасів, але ЗСУ добре відпрацювали по складах ворога. Крім того, відбувався підрив ворожої логістики.

Гуменюк також розповіла, що лівий берег Херсонської області ще потерпає від наслідків техногенної повені після підриву окупантами Каховської ГЕС.

“Не всюди вони можуть повернутися на позиції. Змінилася географія замінування, яку вони знали. Зараз вода розкидала міни по зовсім інших позиціях. Вони змушені спочатку проводити розмінування, а потім повернення”, – повідомила Гуменюк.

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