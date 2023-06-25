Чи з’явилися вже ділянки суші, по яким можна перейти з правого на лівий берег Дніпра і навпаки? Відповідь на це питання в ефірі Національного телемарафону дав народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає НСН.

За словами Костенка, на півдні поки що не з’явилося настільки сухих районів на дні колишнього Каховського водосховища, по яким українська армія могла б перейти з правого берега на лівий.

Костенко констатував, що противник намагається повертатися на свої старі позиції, враховуючи потік води. Нічого поки що з просуванням по тій місцевості не можуть зробити і ЗСУ.

“Останнім часом вода спадає: нижче за Каховську греблю русло вже сформувалося, вище за Берислав – ще формується. Противник дійсно на деяких своїх напрямках повертається на свої старі позиції, де є можливість, і далі продовжує обстрілювати місто. Не з’явилося якихось посушливих районів, через які можна було або нашим Силам оборони, або армії противника перейти. За фактом характер дій не змінився, все залишилося так, як було”, – підсумував Костенко.

Він додав, що зараз оборона відбувається по Дніпру: противник маневрує, виходячи з того, як вода спадає, – займає позиції вище, щоб контролювати більшу частину висохлої території.

Інформацію про те, що армія Росії намагається повернутись на позиції, які займали до руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, підтвердила керівниця Об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Збройних сил України Наталія Гуменюк під час національного телемарафону.

«Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це утруднено через те, що карта їх мінних полів суттєво змінилася», – заявила вона

За словами Гуменюк, велика вода розкидала російські мінні загородження, які окупанти встановили вздовж лівого берега.

«Їм доводиться розмінувати територію перед тим, як повертатися. До того ж, їхня робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій», – додала вона

За її словами, російським військовим на лівому березі зараз «складно, тому що у них перебої з питною водою дуже великі, а логістика у них не убезпечена».