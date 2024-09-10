У застосунку “Дія” з’являться нові цифрові документи – для кого вони будуть корисні

Українці зможуть зберігати ще більше важливих документів у застосунку “Дія”. До списку додали свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

“Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища”, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку автоматично підтягнеться до “Дії” за податковим номером батьків, що полегшує життя тим, хто змінював особисті дані після народження дітей. Для цього потрібно лише авторизуватися в застосунку, і свідоцтво з’явиться у переліку документів.

Цифрові документи з’являться в “Дії” автоматично за умов:

Наявність запису у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та вказаний податковий номер у документі.

Громадянин має бути віком 14+ з верифікованим податковим номером.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував 8 нових послуг у “Дії”. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі – понад сотні послуг.

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