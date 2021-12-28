У якому місті України можуть відкрити перший супермаркет Lidl

Найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, ймовірно, може розпочати свою діяльність в Україні у місті Івано-Франківськ. Водночас коли саме може з’явитися перший супермаркет Lidl нині невідомо

Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо “Західний полюс”, відповідаючи на питання про можливість відкриття у місті французького гіпермаркету Auchan SA – “Ашан Україна”, передає видання “KURS”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

За словами Марцінківа, ідею про відкриття “Ашану” відклали через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. “Знаємо, що десь хоче відкриватися Lidl. Перший Lidl мав би відкриватися у місті Івано-Франківську”, – сказав він.

Інформація про відкриття першого в україні магазину Lidl з’явилася у мережі ще в жовтні 2021 року. Про цей намір повідомили в німецькому виданні Lebensmittel Zeitung. Тоді зазначалося, що корпорація Schwarz, якій належить відомий торговий бренд, вже нібито призначила керівника головного офісу, раніше він очолював цю ж мережу в Польщі. Йдеться про Адама Міщишина.

При цьому в коментарі українським журналістам у Schwarz зазначили, що поки не готові назвати країни для потенційного розширення. При цьому там додали, що потенційні можливості розширення постійно аналізують.

Lidl – найбільший продуктовий ритейлер в Європі. Мережа працює в таких країнах, як США, Швейцарія, Сербія, а також у багатьох країнах Європейського Союзу. Усього по світу розташовано 12 тисяч магазинів Lidl.

Бізнес-модель цієї мережі намагалися скопіювати засновники АТБ – дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Супермаркети Lidl відрізняються великими знижками, дешевою продукцією і при цьому відсутністю якісних вітрин і дорогого обладнання.

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