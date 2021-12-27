Супермаркети оновили ціни на ковбаси та сири перед Новим роком

Столичні супермаркети перед Новим роком оновили ціни на ковбаси та сири. Ці продукти входять до топ страв на новорічному столі

Не дивно, що у грудні їхні ціни не могли залишитися листопадовими. Усі тверді сири відчутно додали в ціні. А ось вартість ковбаси демонструє різні тенденції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Здебільшого ковбаса подешевшала. Ціни на ковбаси стали нижчими як у сегменті копчених ковбас, так і в сегменті варених. Однак такий цінопад спостерігається серед порівняно недорогих сортів ковбаси, що, втім, не дивно. Виробники дозволили собі скинути ціну завдяки зростанню кількості продажів. Тобто великий опт сприяє зниженню цін.

Зокрема, кілограм варено-копченої ковбаси “Глобино салямі” у грудні коштує 143,95 гривні порівняно зі 151,74 листопадової вартості. Таким чином, ціна знизилась на 5,13%. Подешевшали також ковбаси “Алан докторська” (на 17,37%) та “Ашан докторська” (на 3,2%).

Істотно впали в ціні “Глобіно докторська” (на 23%) та “Ювілейна молочна” (на 18,8%).

Однак в елітарному світі дорогих ковбасних виробів спостерігається протилежна тенденція. Там ціни зростають. Зокрема вартість кілограма сирокопченої ковбаси “Алан Брауншвейгська” зараз коштує 503,68 гривні. А невелика палка такої ковбаси вагою 375 грамів йде по 149,90 гривні. При цьому ще в листопаді кілограм цього делікатесу продавався за 463,06 гривні, а палка коштувала 132,98. Таким чином, порівняно з листопадом, ціна на ковбасу цього сорту зросла на 8,7%.

Виросли також ціни на всі тверді сири

Кілограм сиру “Звени Гора голландський 45%” тепер коштує 327,93 гривні, що на 5% дорожче за листопадову ціну. А майже такий самий сир “Звени Гора голландський 50%” зараз коштує 328,43 гривні. Це дорожче ніж минулого місяця на 16%. Зріс у ціні і сир “Комо російський 50%” (на 8%), який тепер продають по 300,27 гривні.

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