На прилавках українських магазинів погіршилася якість ковбаси. Натомість збільшилася частка сфальсифікованих ковбасних виробів

Виробники почали масово здешевлювати виробництво, замінюючи м’ясо на інші продукти. У такій ковбасі можлива значна кількість тонких, як голки, частинок кісток, які здатні травмувати стравохід. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Підроблена ковбаса, яку щодня ризикуючи своїм здоров’ям купують українські споживачі, виготовляється з м’яса механічного обвалу. Про це розповіла керівник правління “Споживча довіра” Олена Кулікова.

Експерт зазначила, що найбільша небезпека фальсифікованої ковбаси – це використання у виробництві цієї продукції замість якісного м’яса фарш, у якому можуть траплятися не перемелені частини та тонкі уламки кісток. Іноді кісткові частинки настільки тоненькі, що людина може пошкодити слизову оболонку рота або навіть стравоходу.

Олена Кулікова також додала, що частинки кісток у м’ясі механічного обвалу небезпечні тим, що можуть провокувати розвиток виразок, свищів та ерозій.

“Під час перемелювання кісток залишаються маленькі неперемелені частинки. Вони можуть бути 1-2 мм, тоненькі, як голочки. Людина їсть ковбасу і ця голочка може встромитися в стравохід. Тоді утворюються виразки, ерозії, нориці і так далі”, – розповіла експерт.

Варену ковбасу, а також сосиски та сардельки підробляють шляхом заміни близько половини м’яса в рецептурі білково-жировими емульсіями. Ця субстанція створюється з жирів, субпродуктів та шкіри тварин. Це дозволяє виробникам зменшити собівартість ковбасних виробів, але точно не йде на користь кінцевому споживачеві.

Найскладніше фальсифікувати сирокопчені ковбаси, вони найчастіше виробляються відповідно до затвердженої рецептури з м’яса та сала. Але надто виражений смак та тривалий термін зберігання повинні насторожити, оскільки у сирокопченій ковбасі не повинно бути підсилювачів смаку.

Повністю убезпечити себе від купівлі фальсифікату ковбаси практично неможливо. Експерти рекомендують купувати у великих супермаркетах. Виріб повинен бути у вакуумному пакуванні із зазначенням терміну придатності.

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