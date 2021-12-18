В Україні відкрили перший магазин без продавців і касирів (фото)

Компанія “Ашан” відкрила в Україні перший автономний магазин без продавців і касирів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Для того, щоб потрапити до автономного магазину, потрібно мати додаток Ашан. На нього покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Далі клієнт самостійно здійснює покупки і розплачується на касі самообслуговування.

Як повідомила RAU пресслужба мережі, перші покупці вже протестували систему. Магазин формату Pick up Point у новому концепті residence розташований на території житлового комплексу Комфорт Таун в Києві за адресою вул. Регенераторна, 4.

Площа магазину складає 45 кв. м.

“Це вже друга торгова точка Ашану в цьому мікрорайоні. Перша показала себе дуже успішно, тож відкриття нового магазину тільки посилить позиції мережі в цьому мікрорайоні”, розповіли представники рітейлера.

У компанії пояснили, що обрали саме цей житловий комплекс для пілоту ще й тому, що тут здебільшого живуть молоді люди, які працюють у сфері нових технологій. Для них важливо відчувати діджиталізацію в усіх сферах життя і Ашан дає своїм клієнтам таку можливість.

В асортименті представлено більше 1000 товарів широкого вжитку.

Магазин працюватиме 24/7.