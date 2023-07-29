У серпні почне курсувати новий потяг з України до Польщі – що відомо

У серпні почне курсувати новий потяг з України до Варшави. Це буде польський потяг, який виконуватиме два рейси в день

У серпні із Рава-Руської до Варшави розпочне курсувати новий потяг. За попередньою інформацією, поїзд планують запустити на маршрути 24 серпня. Потяг курсуватиме двічі на день. Про це розповідає НСН.

«Потяг курсуватиме із серпня. Це буде польський потяг, який виконуватиме два рейси в день», – сказав у коментарі Tvoemisto.tv заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко

У серпні почне курсувати новий потяг з України до Польщі

Ще у лютому Львівська ОВА підписала Меморандум про співпрацю щодо розбудови залізничної інфраструктури на території Рава-Руської міської територіальної громади.

Відтак ОВА за кошти обласного бюджету та громад розробляла ПКД щодо відновлення євроколії протяжністю 8 кілометрів та вокзалу у місті Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

Реалізація цього проєкту дозволить розвинути пасажирські перевезення, стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску. Наразі ще не відомий графік поїзда та вартість поїздки.

Раніше у коментарі Tvoemisto.tv заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко казав, що минулого року від Рави-Руської до кордону з Польщею відремонтували колію і вокзал, а також відкрили митний пост.

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