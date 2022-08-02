У однієї з категорій нових клієнтів Нафтогаз виникли серйозні проблеми: що відповідають у компанії

Упродовж травня-червня 2022 року до компанії Нафтогаз приєднали понад 10 мільйонів нових абонентів. У Нафтогаз немало зробили, аби полегшити новим клієнтам перехід від одного постачальника до іншого. Проте у багатьох із них виникли проблеми з приєднанням, а також із реєстрацією особистого кабінету на сайті компанії

Причому люди неодноразово пробують зареєструватись, і щоразу потерпають невдачу.

Про це стало відомо з численних коментарів, які залишили українці у Facebook-акаунті Нафтогазу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, одна із клієнток пише, що не може зареєструвати сім’ю пенсіонерів. У стареньких немає ані акаунтів у соцмережах, ані електронної пошти. А реєстрація “прив’язана” до цих електронних сервісів. Як бути з пенсіонерами, жінка не уявляє.

“Пишу від імені пенсіонерів, яких я не можу зареєструвати в особистому кабінеті на вашому сайті за номерами телефонів, бо в них немає ні акаунтів у соцмережах, ні електронної пошти. Будь ласка, налагодіть свій сайт так, щоб можна було реєструватися за номером телефону. А саме: на телефон приходить код підтвердження, а поля для введення цього коду на сайті немає. В месенджері вашому чатбот теж нічим не допомагає”, – пише стурбована жінка.

Служба підтримки Нафтогазу їй відповіла, що зареєструватись можна не лише за акаунтом або електронною поштою, але й за номером телефону. У відповіді наводять алгоритм, як це можна зробити.

“За номером телефону, також є можливість провести реєстрацію в особистому кабінеті. Для того, щоб зареєструватися в особистому кабінеті, потрібно зайти на офіційний сайт gas.ua і перейти до розділу “Особистий кабінет”, ввести О/Р та перші 3 літери прізвища. Далі вводите свою електронну пошту або номер та створюєте пароль”, – порадили жінці в Нафтогазі, а принагідно ще й дали їй слушну технічну пораду: – Перезавантажте браузер або очистіть кеш та спробуйте повторно здійснити процедуру реєстрації”.

Клієнти також обурюються, що не мають змоги передавати показання газового лічильника безпосередньо Нафтогазу. Кажуть, через незрозумілі маніпуляції облгазів, яким вони звітувати про спожитий газ, до Нафтогазу доходять спотворені цифри. Зазвичай у платіжках їм виставляють плату за більший обсяг споживання.

“Дуже незручно, що Нафтогазу не можна передавати показники лічильника. У облгазів знову починаються якісь заморочки. То вимагають фотодокази лічильника, то сайт не працює, то ще щось”, “Проблеми з новою компанієї постачальником з першого ж місяця. Раніш такого не було. І за 32 куби мені нарахували 370 гривень замість 250!! Нормально?”, – обурюються споживачі.

У відповідь Нафтогаз вже вкотре пояснив, що не він несе відповідальності за обсяг спожитого газу. Які цифри передають йому оператори ГРМ (облгази), за такий обсяг він і нараховує свій платіж.

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