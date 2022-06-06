У МОЗ вирішили як вчинити з інвалідами, які не підтвердили свою групу

У Міністерстві охорони здоров’я вирішили, як вчинити з інвалідами які прострочили терміни проходження медогляду і не підтвердили свою групу. Рішення було винесено із врахуванням особливостей воєнного періоду

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до закону, що діє в Україні, люди, які мають інвалідність, повинні періодично проходити повторний медичний огляд, аби підтвердити групу інвалідності, яку вони отримали. Висновки щодо протікання захворювання і функціонального стану організму робить медико-санітарна експертна комісія (МСЕК).

Саме вона вирішує, чи залишати хворого на тій групі інвалідності, яку він отримав раніше, чи перевести на іншу групу – в разі негативного розвитку захворювання. Втім, трапляються й інші випадки – коли організм зумів подолати захворювання. У такому разі інвалідність просто можуть зняти, визнавши людину здоровою.

Для кожного захворювання законом визначена своя періодичність проходження МСЕК: від 1 до 10 років. У разі неявки інваліда на МСЕК у визначений строк, йому скасовують інвалідність, а відповідно й перестають виплачувати соціальну допомогу, яка зазвичай призначається інвалідам.

Проте цьогоріч багатьом інвалідам стала на заваді війна, аби вчасно пройти МСЕК. Через це у багатьох людей терміни проходження медичного огляду виявилися простроченими. Зваживши на обставини, у МОЗ вирішили таким людям, в яких термін дії попереднього висновку МСЕК спливає саме під час війни, автоматично його продовжити.

“Термін дії інвалідності та Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) подовжені на період дії воєнного стану. Строк проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування”, – йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

Відповідно й усі виплати, які були призначені інваліду, зберігаються за ним на період дії воєнного стану та ще на півроку після його завершення. Крім того, якщо особі з інвалідністю до війни було призначено певне лікування або реабілітація, то їх також продовжать без повторного медичного огляду.

Як зробити повторний огляд МСЕК аби продовжити інвалідність під час війни — МОЗ